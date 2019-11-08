رئيس مجلس الشعب التونسي يدعو النواب المنتخبين للإجتماع الأربعاء المقبل

دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالإنابة عبد الفتاح مورو، الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى للاجتماع في الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 التي ستنعقد يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح مورو - بحسب بيان لمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة - أنه عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي، تقرر عقد جلسة بمجلس النواب لتسليم النواب الجدد مهامهم بشكل رسمي.

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، والتي أسفرت عن فوز حزب (حركة النهضة) بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.