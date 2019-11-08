نائب الرئيس الصيني يبدأ الاثنين زيارة إلى فرنسا للمشاركة في منتدى «باريس للسلام»

يبدأ وانغ تشي شان نائب رئيس الصين زيارة إلى فرنسا لحضور منتدى (باريس للسلام)، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، في تصريح اليوم الجمعة، إن زيارة نائب الرئيس الصيني تأتي بناء على دعوة من الحكومة الفرنسية، مشيرا إلى أنها تأتي بعد أيام من زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين التقى خلالها بالرئيس الصيني شي جين بينج الذي بدوره أجرى زيارة هذا العام إلى فرنسا، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف شوانغ أن قادة الدولتين تبادلا الزيارات في الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتم رفع العلاقات الصينية الفرنسية إلى مستوى أعلى، وأن الجانبين يتطلعان نحو المستقبل وتعزيز التبادلات بين البلدين والشعبين، ودعم الشراكة الثنائية.