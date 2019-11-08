السيسى يحضر قمة «إفريقيا ـ فرنسا 2020»

قالت ستيفانى ريفوال، الأمين العام لقمة إفريقيا ــ فرنسا ٢٠٢٠، إن الرئيس السيسى أكد حضوره القمة خلال زيارتها إلى مصر، والتى بدأت الثلاثاء الماضى ولمدة ثلاثة أيام.



وأوضحت ريفوال، فى مؤتمر صحفى أمس، أنها خلال هذه الزيارة والتى استمرت ٣ أيام، التقت مسئولين من وزارة الخارجية الذين أكدوا حضور الرئيس السيسى، ومسئولين من الإسكان والتنمية العمرانية والاستثمار، لعرض مشروع القمة عليهم والاستماع إلى نصائحهم واحتياجاتهم، والتعرف على اللقاءات المشتركة التى يستهدفونها خلال القمة سواء مع الشركات الفرنسية أو رؤساء الدول الإفريقية أو الجهات التمويلية لتحقيق شراكات حقيقية وواقعية.



كما التقت ريفوال رؤساء شركات القطاع الخاص وممثلى المجتمع المدنى أيضا لمناقشة تطلعاتهم من الشراكة مع الشركات الفرنسية.



وشددت ريفوال خلال لقائها مع مجموعة من الصحفيين المصريين أمس، على ضرورة القضاء على المناطق العشوائية من خلال إنشاء المدن المستدامة الجديدة.



وتعد هذه القمة، بحسب ريفوال، رقم ٢٨ بين إفريقيا وفرنسا والتى شهدت انعقادا مستمرا منذ السبعينات والتى كانت فى البداية لا تضم سوى الدول الناطقة باللغة الفرنسية لتمتد سريعا فى الثمانينات لتشمل جميع الدول الافريقية.



واختار الرئيس الفرنسى المدن المستدامة لتكون محور هذه القمة الأولى منذ توليه منصبه، لما تمثله البنية الأساسية والتنمية العمرانية من أهمية للدول الإفريقية ومن بينها مصر.



واضطلعت ريفوال خلال زيارتها على برنامج الرئيس السيسى بإنشاء ١٤ مدينة جديدة، وقامت بزيارة بعضها، للتعرف على احتياجات الحكومة المصرية لتطوير هذه المدن وتقديم يد العون لها بالشكل الأمثل، بحيث تتوافق مع مستلزمات البيئة والصحة وتوافر الخدمات الرئيسية بالشكل الذى يمكن الجانبين من توقيع شراكات استراتيجية خلال القمة.