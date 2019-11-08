أعلنت إذاعة «إينرجى» العالمية عن حفل توزيع جوائز «إينرجى ميوزك أورد» النسخة 21، والتى تقام السبت المقبل بمدينة «كان» الفرنسية، وقالت فى بيان رسمى إنه من المقرر أنتهاء التصويت على المرشحين للجوائز اليوم الجمعة.

جائزة «إينرجى ميوزك أورد» تصنف كواحدة من أهم الجوائز الموسيقية مثل جائزة «جرامى»، و«إينرجى ميوز أورد» هى الجائزة الوحيدة التى تعتمد على تصويت الجمهور.



وتقدم إذاعة «إينرجى مصر» تغطية خاصة للحفل الذى سيشهد حضور عدد من النجوم العالميين من بينهم فريق Jonas Brothers.



وجاء التصويت هذا العام بشكل مختلف حيث أتيح للجمهور تصويت واحد فى كل فئة فى اليوم الواحد، ما عدا يوم 24 أكتوبر كان مميزا من حيث التصويت حيث سمح للجمهور بالتصويت مرتين فى الفئة بدلا من مرة واحدة.



بالإضافة إلى ذلك أعلنت «إينرجى العالمية» فى بيان لها أنه سيتم الكشف عن فئة جديدة من فئات الجائزة يوم الحفل، وسيكون التصويت عليها عبر الرسائل الهاتفية النصية، وسيكون التصويت مباشرا بالتزامن مع عرض الحفل.



وتضم «إينرجى ميوزك أورد» 12 فئة وهى: (أفضل فيديو كليب فى العام – أفضل أغنية فرنسية – أغنية العام العالمية – دى جى العام – أفضل مغنية عالمية – أفضل مغنية فرنسية – أفضل مغن عالمى – أفضل مغن فرنسى – أفضل غناء جماعى أو ثنائى عالمى – أفضل غناء جماعى أو ثنائى فرنسى – أفضل فنان ملهم فرنسى – أفضل ملهم عالمي). وأعلنت «إينرجى» العالمية ومقرها الرئيس فرنسا، أن فريق «جوناز براذرز» أكد حضوره الحفل، وشهد عام 2019 عودة الفريق الذى يعد أحد أعظم الفرق الغنائية فى القرن الواحد والعشرين، وذلك بعد 6 سنوات من إعلان انفصال الإخوة نيك وكيفن وجو عن بعضهم، حيث أعلنوا عودتهم للغناء سويا مرة أخرى فى فبراير 2019. كما ستستضيف الحفل المغنية وكاتبة الأغانى البلجيكية، أنجيل، المرشحة فى 4 فئات للجائزة، وهى: «أفضل أغنية فرنسية – أفضل كليب – ديو العام – وأفضل مغنية نسائية فى العام».



وتستضيف الحفل المغنية الفرنسية آية ناكامورا، البالغة من العمر 24 والتى حققت نجاحا مبكرا بفضل أغنياتها DJADJA وأغنية Pookie. وأكدت حضورها الحفل وهى مرشحة فى فئتين وهما أفضل أغنية فرنسية فى العام، وأفضل مغنية سيدة فى العام. بالإضافة إلى ذلك أكدت الإذاعة أن كلا من المغنى الفرنسى كينجى جيراك، وبوكورا، وسوبرانو، أكدوا حضورهم للحفل.



وحصد عدد من النجوم على جائزة «إينرجى ميوزك أورد»، مثل المغنية ريانا التى حصلت على جائزة أفضل مغنية عام 2010، وجنيفر لوبيز التى حصلت على الجائزة مرتين.