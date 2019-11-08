«خارجية النواب» تلتقى شكري بعد عودته من واشنطن

تعتزم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعوة وزير الخارجية سامح شكرى، عقب عودته من واشنطن، إلى اجتماع، لم يحدد موعده بعد، لبحث «آخر المستجدات فى سياسة مصر الخارجية تجاه الملفات المختلفة»، وفق أمين سر اللجنة طارق الخولى.



وقال الخولى لـ«الشروق»، أمس: إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على آخر المستجدات بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، والوقوف على ما تقوم به الوزارة إزاء القضايا المختلفة.



وذكر عضو مجلس النواب من تلك القضايا، ما يتعلق «بردود الأفعال على بعض البيانات والتقارير غير المقبولة التى تصدر من بعض الجهات والمؤسسات الخارجية، وتمثل مساسا بالشأن الداخلى المصرى».



وعن الموقف من ملف مفاوضات سد النهضة، تابع الخولى: «سيتم بالتأكيد الاطلاع على ما جرى فى مباحثات واشنطن الأخيرة».



وأوضح: «نحرص فى لجنة العلاقات الخارجية أن يكون اللقاء مع وزير الخارجية دوريا، للوقوف على جميع التحركات التى تقوم بها الدبلوماسية المصرية الحكومية فى معالجة القضايا الدولية، وفيما يتعلق بمكانة مصر الإقليمية والدولية».



فى سياق آخر، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس، إجراء مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لأول مرة فى تاريخ البرلمان، مع لجنة الصداقة البرلمانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبرلمان النيوزيلندى.



وقالت اللجنة، فى بيان رسمى: إن المباحثات تناولت آفاق العلاقات المصرية النيوزيلندية والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بحضور النواب كريم درويش، رئيس اللجنة، وصلاح شوقى عقيل، وكيل اللجنة، وطارق الخولى، أمين سر اللجنة والنواب، سوزى رفله وماريان عاذر ومرفت ميشيل. وحضر اللقاء من الجانب النيوزيلندى اندرو بيلى ودنكان ويب وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية.



وأكد درويش ــ بحسب البيان ــ على تقدير مصر والمصريين ما تعرضت له نيوزيلندا من حادث بشع فى كرست تشيرش؛ حيث إن الشعب المصرى وقواته وقيادته خاضوا حربا شاملة ضد الإرهاب ونجحوا فى دحره وفق منظومة مصرية شاملة بمجابهته.



كما تطرقت مباحثات الجانبين المصرى والنيوزيلندى إلى موضوعات التعاون الثنائى والدولى وفى مقدمتها زيادة الزيارات المتبادلة بين البلدين والعلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية ومواجهة الإرهاب والتنسيق فى المحافل المختلفة بشأن تلك القضايا.