ميركل تؤكد على حرية الرأي وتقول إنها لا تعني الحق في الحصول على تأييد الجميع

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الفكرة التي يمثلها حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف بأن سكان ألمانيا لم يعودوا يقولون آراءهم بدون قيود.

وقالت ميركل لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" في عدد نهاية الأسبوع الصادر غدا السبت: "أعتبر هذا هراء، فالبعض يتوقع بصورة واضحة أن يوافق على آرائهم بصورة دائمة".

وأكدت المستشارة قائلة: "ولكن ما يخص حرية الرأي هو أن يتحاور الناس مع بعضهم بالحجة وربما يقال أيضا أن الحجة خاطئة تماما، وفي زمن الرقمنة فمن المعتاد أن يتلقى الشخص عاجلا عاصفة من الاستهجان لا يريدها أحد بطبيعة الحال، وطبيعي أن عندنا حرية رأي ولكن ليس عندنا الحق في التأييد من كل الجوانب".

وأضافت ميركل أنها تستشعر أن الجدل حول هذا الأمر "جدل شبحي وهمي".

ودعت ميركل في الوقت ذاته إلى المشاركة في النقاشات السياسية، مشيرة إلى أن كثيرين في الشرق صاروا في خريف 1989 فجأة في وضع يمكنهم من عمل ذلك بوضوح تام، مضيفة بصورة تحض الألمان على المشاركة: "واليوم بالذات نحتاج ثانية لمزيد ممن يشاركون في بناء مستقبلنا".

وقالت ميركل: "في الوقت نفسه يجب أن لا تكون جوانب القصور في المنجزات السياسية مسوغا للتشكيك في كرامة الآخرين، فهنا حد يجب عدم تجاوزه".