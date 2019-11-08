مواجهة قوية بين الكاميرون غانا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

سونج: نعلم إمكانات المنافس جيدا.. وتغلبنا على مشكلة المحترفين

يلتقي المنتخب الأولمبي الغاني مع نظيره الكاميروني فى العاشرة مساء، ضمن المجموعة الأولى باستاد القاهرة.

فالمنتخب الغانى، يسعى للتأهل للأولمبياد للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما سبق وشارك فى 6 دورات أولمبية 1964 و1968 و1972 و1992 و1996 و2004، وغاب عن النسخ الثلاثة الأخيرة، كانت أفضل نتائج غانا فى دورة الألعاب الأولمبية هى الميدالية البرونزية فى أولمبياد برشلونة 92.

وفى مشواره بالتصفيات، التقى منتخب غانا مع توجو فى الدور الأول وحقق الفوز ذهابا بنتيجة 5/1 والخسارة إيابا بهدف نظيف، ولم يجد منتخب غانا صعوبة فى الدور الثانى بعد تخطى الجابون بأربعة أهداف نظيفة ذهابا والتعادل السلبى بدون أهداف فى مباراة الإياب.

أما فى الجولة الختامية اصطدم منتخب غانا بالجزائر وتعادل على ملعبه بهدف لكل فريق، وفى مباراة الإياب صعد من قلب الجزائر بعد الفوز بهدف نظيف بهدف قاتل فى الدقيقة 96.

يأتى أوسو كوابينا مهاجم منتخب غانا الأولمبى على رأس أبرز نجوم الفريق وسجل 4 أهداف فى مباريات التصفيات ويلعب كوابينا فى فريق ليجانيس الإسبانى معارا من قرطبة.

ويقود المنتخب فنيا، إبراهيم تانكو، الذى يعتمد على توليفة بين العناصر المحلية الواعدة وبعض اللاعبين المحترفين خارج غانا على رأسهم كوابينا أوسو مهاجم قرطبة الإسبانى وإيفانز منساه مهاجم هلسنكى الفنلندى وروبن بيلى جناح أدو دين هاج الهولندى، ويعول المنتخب الغانى على قدرات قائده ياه يبواه الذى لعب من قبل فى فريق الشباب بنادى مانشستر سيتى الإنجليزى قبل رحيله إلى نومانسيا الإسبانى الذى أعاره إلى سيلتا فيجو.

اما منتخب الكاميرون فيحلم بتكرار الجيل التاريخى للأسود، فى أولمبياد سيدنى 2000 والذين حققوا أول ميدالية ذهبية فى تاريخ الكاميرون والذهبية الثانية للقارة السمراء فى كرة القدم بعد نيجيريا فى أتلانتا 1996، تحت قيادة صامويل إيتو وموديستى مبامى ولاورين وكارلوس كامينى وباتريك مبوما وألبرت ميونج ودانيل كومى وجيرمى وبيير وومي

ويعتمد ريجوبيرت سونج، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون الأولمبى، على العناصر المحترفة فى أوروبا لجاهزيتهم وعدم انطلاق مباريات الدورى المحلى حتى تلك اللحظة، وأبرزهم إريك أيوك الذى يلعب لصفوف عثمانلى سبور التركى، بجانب سونى أوليفير، المحترف لاعب إسبانيول وهو أحد صناع اللعب فى منتخب الأسود، لذلك يرى مجرب الفريق أن وجود العنصرين سيشكل قوة المنتخب فى البطولة.

وأكد ريجوبيرت سونج، سعادته بالوجود فى مصر وخوض المنافسات كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أنه يحلم بقيادة الأسود لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال سونج «نعلم قدرات منتخب غانا جيدا، كما أن إبراهيم تانكو مدرب غانا يعلم الكثير عنا، لأنه عمل مساعدا بجهاز المنتخب الكاميرونى من قبل».

وأوضح أن استعدادات الكاميرون لم تكن قوية للبطولة، ممتعضا من «انطلاق البطولة فى مواعيد غير مناسبة للتوقف الدولى ما تسبب فى غياب بعض اللاعبين المحترفين».

واستدرك سونج «لكن الأمر يتعلق بجميع المنتخبات»، مؤكدا أن هناك بعض الغيابات بين صفوف فريقه ولكنه يتعامل مع الأمر الواقع.

وختم مدرب الكاميرون «هناك فارق كبير بينى كلاعب وكمدرب ولكن متعة كرة القدم واحدة لكن الرؤية تختلف وأصبحت الآن خارج الملعب ولدى مهمة مختلفة وأتمنى التوفيق فيها».

من جهته كشف تانكو، عن مواجهته مشكلة قبل الحضور إلى القاهرة والمشاركة فى نهائيات أمم إفريقيا.

وقال تانكو «واجهنا مشكلة حقيقية أعتقد أنها واجهت غالبية المنتخبات الأخرى، وهى عدم اكتمال صفوف المنتخبات لخوض فترة إعداد وتأهيل للبطولة، بسبب ارتباطتهم مع الأندية الأوروبية والتى ترفض ترك لاعبيها».

ومع رفض الأندية الأوروبية ترك لاعبينا، أعتقد أنها فرصة للاعبين المحليين لإثبات أنفسهم وأنهم على قدر المسئولية، فهناك ثمانى لاعبين شاركوا فى التصفيات ولن يتواجدوا مع الفريق، هناك أندية كان لها شروط لم تناسبنى.

وأضاف: «حاولنا حل المشكلات العالقة باللاعبين ونجحنا فى النهاية للوصول إلى القاهرة لخوض المنافسات، وأتمنى أن يكون التوفيق لصالحنا وأن نقدم مستوى مميزا ونتائج قوية للوصول إلى أبعد مرحلة فى البطولة».