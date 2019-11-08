تراجع جديد لعدد منصات النفط العاملة في أمريكا

ذكرت اليوم الجمعة شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات التنقيب عن النفط العاملة في الولايات المتحدة واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض خلال الأسبوع الحالي بمقدار 7 منصات إلى 684 منصة ليسجل العدد تراجعا خلال 10 أسابيع من الأسابيع الـ 11 الماضية.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير بيكر هيوز القول إن عدد منصات استخراج النفط استقر خلال الأسبوع الحالي عند نفس مستواه في الأسبوع الماضي وهو 130 منصة.

ووصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم 817 منصة.

يذكر ان عدد منصات استخراج النفط والغاز تعتبر مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي. وقد واصل هذا العدد تراجعه على مدى 11 شهرا مستمرة وهو رقم قياسي بالنسبة لفترة التراجع المتصلة، في ظل تراجع معدلات إنفاق شركات التنقيب والإنتاج على نشاط التنقيب، حيث تركز هذه الشركات بصورة أكبر على نمو الأرباح وليس على زيادة الإنتاج.