وقعت شركة والت ديزني الأمريكية للاعلام والترفيه سلسلة اتفاقيات لوضع تطبيق خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت الجديدة الخاصة بها على أجهزة شركات أمازون وسامسونج وإل.جي، في خطوة تهدف لضمان وصول الخدمة الجديدة إلى عشرات الملايين من مشاهدي محتوى الفيديو عبر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن ديزني تعتزم طرح خدمتها لبث الفيديو عبر الإنترنت والتي تحمل اسم "ديزني بلس" اعتبارا من الأسبوع المقبل، وتصل رسوم الاشتراك في الخدمة إلى 7 دولارات شهريا من أجل مشاهدة أفضل الأفلام والبرامج التليفزيونية التي تنتجها ديزني.

وكانت ديزني وقعت بالفعل اتفاقيات لتشغيل الخدمة الجديدة على أجهزة أبل وروكو.

وتهدف سلسلة الاتفاقيات الجديدة مع تلك الشركات العملاقة التي تعمل في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية إلى تحقيق دفعة قوية لخدمة ديزني بلس عندما تطرح يوم 12 نوفمبر الجاري.

وتعتمد ديزني على هذه الخدمة لجذب المشاهدين الذين تخلوا عن مشاهدة المحتوي التليفزيوني التقليدي.

وسجلت ديزني نتائج أفضل من المتوقع خلال الربع الأخير حيث ارتفعت قيمة سهم الشركة بأكثر من 5 ر4 بالمئة خلال التعاملات، وجاءت هذه النتائج مدفوعة بطرح بعض الأفلام التي نالت إقبالا جماهيريا منقطع النظير مثل فيلم "الأسد الملك" خلال تلك الفترة.