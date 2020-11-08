الأهلى يفعل استراتيجية تطوير منظومة التحصيل الإلكترونى لجامعة الملك سلمان

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن البنك بدأ فى تفعيل الشراكة الاستراتيجية التى سبق إبرامها بين البنك ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف ميكنة المدفوعات وتعظيم التحصيل الالكترونى بثلاث جامعات أهلية ــ من بينها جامعة سلمان ــ

ياتى ذلك حسب عكاشة سعيا لتنشيط المدفوعات الالكترونية، وهو ما يأتى دعما لتوجهات الدولة للتحول الرقمى والانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد من خلال توفير قنوات التحصيل الرقمية للطلاب، وكذا العاملين بتلك الجامعات، وكذا دعم خطط البنك المركزى فى نشر الشمول المالى، وهو ما يعكس أيضا دور البنك الأهلى المتنامى فى نشر الثقافة المصرفية باعتباره بنك أهل مصر، خاصة أن الاتفاقية موجهة بشكل أساسى لطلبة الجامعة وهى الفئة التى يسعى البنك لضمها لقائمة عملائه.

وأضاف عكاشة أن الاتفاقية تتضمن أيضا تقديم البنك عددا من المنح للبرامج الدراسية فى العديد من التخصصات العلمية يستفيد منها الطلاب بجامعة الملك سلمان، وكذا باقى الجامعات الأهلية بنسبة تغطية تبلغ 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسى للطالب، حيث يستمر البنك فى تقديم المنح للطلاب المحتفظين بتفوقهم خلال سنوات الدراسة تشجيعا لهم على الاستمرار فى التطور الدراسى.

ومن جانبه أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن الشراكة تتيح قيام الطلاب بسداد مصروفاتهم الجامعية من خلال بطاقات البنك الأهلى مسبقة الدفع ميزة، من خلال توفير نقاط البيع الالكترونية POS التى يوفرها البنك بالجامعات، وكذا المحافظ الالكترونية للبنك ومحفظة الفون كاش ونظام QR code والتى تتم دون مصاريف للاشتراك، مشيرا إلى أن دور البنك يمتد لإتاحة محاضرات توعية من جانب فرق العمل المختصة بالبنك للطلاب سعيا لخلق جيل جديد يدرك أهمية القطاع المصرفى ويجيد التعامل مع الخدمات المصرفية منذ بداية حياته الجامعية والذى يستمر معه بشكل متنامى حتى الخروج للجانب العملى، كما يتيح البنك عددا من ماكينات الصارف الآلى داخل مقار الجامعات الثلاث للتيسير على الطلاب وهيئة التدريس وفرق العمل بها فى الحصول على احتياجاتهم، خاصة أنه سيتم الاتفاق على تحويل مرتبات العاملين بتلك الجامعات على البنك الأهلى المصرى مما يخلق مجتمعا مصرفيا متكاملا داخل حرم الجامعة.

تجدر الإشارة إلى ان البنك الأهلى المصرى كان له السبق منذ سنوات فى التعاقد مع 27 جامعة مصرية لتطبيق خدمات السداد الالكترونى بها والتى أثبتت نجاحها فى رفع وعى الطلاب بالخدمات المصرفية والتى تطورت إلى مطالبتهم بمزيد من تلك الخدمات لما لمسوه من السهولة والسرعة فى تلبية احتياجاتهم واستشعارهم بأهمية وجود بنك فى حياتهم اليومية.