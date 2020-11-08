اجتماع مرتقب لاتحاد المستثمرين مع وزراء لجنة تسعير الطاقة

يخطط الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين لعقد عدة اجتماعات عاجلة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث تأخر قرار تخفيض اسعار الغاز للمصانع الذى طال انتظاره على حد وصف الاتحاد ولجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر.

وقال صبحى نصر رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين، ان الاتحاد يعتزم عقد المزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لتخفيض اسعار الطاقة للمصانع وبحث تقديم المزيد من الاجراءات الفاعلة لتحفيز الاستثمار الصناعى.

وقال نصر ان مراجعة اسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع وربطها بالأسعار العالمية بات أمرا ضروريا وحتميا لزيادة القدرات التنافسية للقطاع وحث الشركات على التوسع والاستثمار.

وشدد محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة على ضرورة تخفيض أسعار الغاز والطاقة للمصانع والاستمرار قدما فى خطة الاصلاح الاقتصادى التى لعبت دورا كبيرا فى تحسن مؤشرات نمو الاقتصاد مقارنة بما حدث فى الدول المجاروة.

وأوضح عامر أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء يرهق الصناع ويدفع بالمزيد من الشركات على الخروج من السوق بسبب شدة المنافسة والركود الذى يضرب الاقتصاد.

ولفت إلى أن إعادة النظر مجددا فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء يدعم مناخ الاستثمار ويرفع حجم الاستثمارات الجديدة كما انه يوفر المزيد من فرص العمل.