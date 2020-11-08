علوم المنيا تسجل براءة اختراع لأنظمة توصيل للدواء تستخدم حبوب اللقاح

أعلن الدكتور رأفت محمد شاكر عميد كلية العلوم بجامعة المنيا، أن مجموعة أبحاث الكيمياء الغروية والمواد المتقدمة بقسم الكيمياء كلية العلوم، قامت بتسجيل براءة اختراع في مكتب البراءات المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برقم 2020/1704 من خلال مكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) بجامعة المنيا ومقرة كلية العلوم، عن عمل وهندسة أنظمة توصيل للدواء مبتكرة مبنية على استخدام حبوب اللقاح الطبيعية غير المعالجة، وكذلك الكبسولات البوليمرية الحيوية الطبيعية المستخرجة من تلك حبوب اللقاح من سلالات مختلفة من مصر.

وأضاف أن هذا البحث قام به عدد من علماء جامعة المنيا، وهم: الدكتور فؤاد طه عبدالحليم أستاذ متفرغ الكيمياء الفيزيائية بقسم الكيمياء، والدكتور عمرو خليل دياب أستاذ الكيمياء الفيزيائية، والدكتورة نهي محمد عبدالرحيم مدرس بقسم علم الحيوان، والشيماء يوسف محمد معيدة بقسم الكيمياء.

وأوضح أن الهدف الأساسى من هذه البراءة هو أن الطبيعة تنتج كميات كبيرة من كبسولات معقدة بشكل مبهر وأيضا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، من أمثلة تلك الكبسولات هى حبوب اللقاح، ولما تتمتع به حبوب اللقاح الطبيعية الخام وكذلك كبسولات الاسبوروبولينن الطبيعية المصدر من خواص الانتظام في الشكل والحجم والإتاحة والثبات العالي وانخفاض التكلفة، فإن ذلك سيضعها فى منافسة قوية وحقيقية مع الدقائق البوليمرية المصنعة (المرتفعة التكلفة ومعقدة التصنيع) المتوفرة في الأسواق والمتداولة فى مجال الصناعات الدوائية.

وتابع: "نعتقد بأن أهمية هذا الابتكار والنتائج التي حصلنا عليها تنبع من أنها ستقابل باهتمام بالغ من قاعدة عريضة من الباحثين، خاصة في مجال الصيدلانيات، وبالأخص تكنولوجيا توصيل الأدوية المستهدفة والصناعات الدوائية والطبية".