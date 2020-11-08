صبحي يفتتح ملاعب شركة النجيل CAPTEX

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افتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد 8 نوفمبر ملاعب شركة النجيل الصناعي المملوكة لوزارتى الشباب والرياضة والإنتاج الحربي CAPTEX وذلك بمقر شركة النجيل الصناعي المملوكة للوزارتين على طريق جوزيف تيتو بالهايكستب.

وخلال الافتتاح أكد وزير الشباب والرياضة أن مصنع النجيل الصناعي يأتي في إطار تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري مشيراً أن المصنع يشهد نقلة نوعية كبيرة في حجم الاستثمارات التي تجاوزت ال 100 مليون جنيه فضلاً عن العوائد والارباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية عازمة في المضي قدمًا في الاكتفاء بالانتاج المحلي للنجيل الصناعي بالإضافة إلى وجود شركات للصيانة على مستوى متميز ووفقا للمقاييس والمعايير العالمية.

وعلي هامش الافتتاح قام أشرف صبحى بجولة تفقدية لمصنع النجيل الصناعي وتفقد خطوط الانتاج كما شارك وزير الشباب والرياضة في مباراة كرة قدم استعراضية على الملاعب التي تم افتتاحها.