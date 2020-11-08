وصول الفوج الثالث من معتمري الخارج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

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وصل مساء اليوم الأحد إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ثالث فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه سيتم خضوع المعتمرين للعزل الطبي لمدة ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة جُهزت وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، حفاظًا على الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أنها سخرت إمكاناتها ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، كما هيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة ضيوف الرحمن والتأكد من أن يكونوا في أجواء آمنة وصحية أثناء أدائهم لمناسك العمرة والزيارة.

تأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، استجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.