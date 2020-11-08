قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ذهب اليوم إلى مقر لجنته في شارع الشيخ ريحان وراء قصر عابدين بوسط البلد، وأدلى بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف أديب، أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الإقبال كان جيدًا وسط جو من الإجراءات الاحترازية التي وصفها بالهائلة، متابعًا: «مابتاخدش تلات دقايق بالظبط في التصويت».

وذكر أن اللجنة كانت نظيفة ومنظمة، مع تأمين جيد من قبل رجال الشرطة، معقبًا: «دايرة في منطقة شعبية، أنا لا رايح أصور ولا حاجة ولا حد عارف إني رايح.. الديمقراطية إقبال، مفيش ديمقراطية من غير حضور أيا كان من ستختاره».

وأعرب عن سعادته بالتواجد بين أهالي وسط البلد، قائلًا: «الطابور كله كان شباب، أنا كنت العجوز الوحيد»، وفقًا لذكره.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، وهي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة حتى مساء غدًا الأحد.