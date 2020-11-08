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هاريس: أنا الأولى ولن أكون الأخيرة

كامالا هاريس
كامالا هاريس
رويترز
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 8:02 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 8:02 ص

أشادت السيناتورة الأمريكية كامالا هاريس بقرار المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة، جو بايدن، اختيارها لمنصب نائب الرئيس في إدارته.

وصرحت هاريس (56 عاما) في كلمة ألقتها مساء أمس السبت خلال حفل أقيم بولاية ديلاوير عقب تأكيد الإحصاءات فوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب: "ربما أصبحت أول امرأة تولت هذا المنصب لكنني لن أكون الأخيرة!".

وثمنت السيناتورة دور المرأة، لاسيما من أصول إفريقية، في الحياة السياسية الأمريكية، مشيدة بشجاعة بايدن الذي "كسر أحد الحواجز الأكثر متانة في بلدنا واختار امرأة لمنصب نائب الرئيس".

وأعربت هاريس عن قناعتها بأن النساء السود يشكلن أساسا للديمقراطية الأمريكية، على الرغم من التجاهل بحقهن في كثير من الأحوال، مشددة على أن ملايين النساء السود في الولايات المتحدة "يستحقن الفرصة العادلة".

وأصبحت هاريس التي ينحدر والداها من الهند وجامايكا أيضا أول شخصية من أصول آسيوية جنوبية يتم انتخابها لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.

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