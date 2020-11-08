أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، اليوم الأحد، إقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

ولم يذكر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى، أسباب الإقالة التى جاءت بعد أيام من إصدار أمر بعملية عسكرية فى إقليم تيجراى، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر البيان أنه جرى تعيين نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين وزيرا للخارجية، كما جرت ترقية نائب قائد الجيش بيرهانو جولا من منصبه لمنصب قائد الجيش، كما تم تعيين تيميسجين تيرونيه، الذي كان رئيسا لمنطقة أمهرة، رئيسا جديدا للمخابرات.

وقال مصدر عسكري ومصدران دبلوماسيان لرويترز إن طائرة عسكرية إثيوبية قصفت اليوم الأحد، موقعا للصواريخ والمدفعية قريبا من مطار ميكيلي عاصمة تيجراي. ولم يتبين على الفور ما جرى تدميره في القصف.

وأضافت المصادر أن الطائرة أقلعت من قاعدة عسكرية في مدينة بحر دار في منطقة أمهرة المجاورة.

من جهته، قال القائد الجديد للجيش الإثيوبي في تصريحات لصحيفة رسمية إن الجيش كان يسيطر على عدة بلدات قريبة من الحدود بما فيها دانشا وشير، لكنه لم يتحدث عن الوقت الذي سيطر فيه الجيش على تلك المناطق.

وتعهد آبى أحمد، أمس السبت، بمزيد من الضربات الجوية على إقليم تيجراى، وسط تقارير عن سيطرة مجموعات عسكرية من الإقليم على مواقع عسكرية وعتاد وأسلحة تابعة للقوات الفيدرالية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى قد اتهم حلفاءه السابقين فى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الفيدرالى ومحاولة سرقة عتاد. وقال إن «الخط الأحمر الأخير» تم تجاوزه.

ويقول الخبراء فى مركز أبحاث مجموعات الأزمات الدولية إن قوات إقليم تيجراي تتمتع بصلابة قتالية ولديها مخزون كبير من المعدات العسكرية، ويصل عتادها البشرى إلى نحو 250 ألف مقاتل، مشيرين إلى أن أحد المخاطر التى تهدد إثيوبيا هو حدوث انشقاقات فى الجيش الإثيوبى الذى يضم خليطا من الأعراق.