صلاح يعادل إنجاز توريس برقم تاريخي مع ليفربول

حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقمًا تاريخيًا بعد تسجيله هدف ليفربول الأول، أمام مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب «الاتحاد» ملعب السيتيزين.

وفي الدقيقة الـ12 من عمر المباراة تحصل ليفربول على ركلة جزاء، بعد تدخل كايل ووكر مدافع السيتي على ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، ليتصدى لها صلاح بنجاح.

صدف صلاح كان الثامن في ثماني مباريات له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب يسجل هذا العدد في أول 8 لقاءات في تاريخ ليفربول، متساويًا مع الإسباني فيرناندو توريس موسم 2009-2010، وروبي فاولر موسم 1995-1996.

صلاح حقق رقمًا آخر أيضا بتسجيله 10 أهداف أو أكثر في آخر 6 مواسم بجميع المسابقات، على النحو التالي:

موسم 2015-2016: 15 هدف (روما).

موسم 2016-2017: 19 هدف (روما).

موسم 2017-2018: 44 هدف (ليفربول).

موسم 2018-2019: 27 هدف (ليفربول).

موسم 2019-2020: 23 هدف (ليفربول).

موسم 2020-2021: 10 أهداف (ليفربول).