رئيس اتحاد اليد: لا علاقة لحسن مصطفى بقرار استكمال الموسم بالقائمة القديمة

أعرب هشام نصر رئيس اتحاد اليد عن سعادته بنجاح الجمعية العمومية لاتحاد اليد التي أقيمت أمس الأول بأحد الفنادق الكبري.

وأشار نصر إلى أن ثقة الجمعية العمومية بعد النجاح الكبير تحقق والمبذول الذي بذل وساما علي صدره، مؤكدًا أنه سيسعى للتطوير لتبقى كرة اليد المصرية دائمًا على منصات التتويج العالمية بعد برونزية الشباب في بطولة العالم وذهبية الناشئين في المونديال.

وردًا علي سؤال الساعة الذي يتردد حول دور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي في انهاء الموسم المعلق بالقائمة القديمة، قائلًا :"هناك من يسعى إلى إقحام مصطفى في كل صغيرة وكبيرة، رغم أنه الداعم الأول لكرة اليد المصرية وبدوره يترفع على الصغائر".

وأضاف :"قولًا واحدًا، لا علاقة لحسن مصطفى بقرار اللعب بالقائمة القديمة، ولا أحد يتدخل في قرارات الاتحاد المصري لكرة اليد، والملف بأكمله تم بفتوى من لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي وهي لجنة مستقله لها سيادتها".

وأتم هشام نصر تصريحاته قائلًا :"قمنا بإرسال الأمر إلأى الاتحاد الدولي لأنه أمر حساس بين فرق كبيرة ونحن كعادتنا نحرص على الشفافية".