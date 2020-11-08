جامعة أسوان تحقق المركز الأول فى تقيم الـ Qs كأفضل جامعة مصرية والأولى مصريا وفقا لتصنيف التايمز

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة حققت رقما قياسيا جديدا لأول مرة في تاريخها وفقا لتقيم الـ QS Arab Region Rankings 2021، للجامعات على مستوى العالم في الفئة 131-160، حيث حلت الجامعة في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثانى على التوالي.



وقال رئيس جامعة أسوان، إن تصنيف الكيو إس هو تصنيف سنوي للجامعات حول العالم ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والبحث العلمي والتعاون الدولي وغيرها من المعايير.



وأضاف غلاب أن جامعة أسوان، احتلت أيضا المركز الأول للعام الثاني على التوالي على قمة الجامعات المصرية وفقا لتصنيف التايمز البريطاني للجامعات 2021، وجاءت ضمن الفئة بين 401-500 لأفضل الجامعات على مستوى العالم.



وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء لتصنيف الجامعات على مستوى العالم في التخصصات العلمية في مجال العلوم الهندسية، كما حلت الجامعة سادسا على مستوى الجامعات المصرية في مجال العلوم الفيزيائية للعام الثاني على التوالي وفي الترتيب 601-800 على مستوى العالم، وأيضا صُنفت جامعة أسوان في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة 2020 في المراكز الأتية من 301-400 عالميا من حيث مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية، وفي المركز 301-400 عالميا من حيث مؤشر التعليم الجيد وفي المركز 201-300 عالميا من حيث مؤشر المساواة بين الجنسين، وفي المركز 101-200 عالميا من حيث مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وفي المركز 101-200 عالميا من حيث مؤشر العمل المناخي، وفي المركز 201-300 عالميا من حيث مؤشر عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا الإنجاز يعزز خطى الجامعة نحو الاستمرار في منهجيتها واستراتيجيتها لتوفير بيئة تعليمية مثالية تتوافق والمعايير الدولية وايضا تعزيز البحث العلمي ومخرجاته والتوكيد على ان علماء وباحثي جامعة أسوان على كامل الدراية بتلك المعايير وآليات تطبيقها.



وتابع أن هذا الإنجاز يستوجب الكثير من الجهد للحفاظ على هذا الترتيب والارتقاء به، وأن هذا يضاف الى جامعتنا العريقة وهي من الجامعة الوليدة التي دأبت خلال العامين الماضيين على تسخير كامل طاقتها وبذل وفير الجهد في سبيل تطبيق أقوى المعايير الدولية للتصنيفات العالمية. وهو ما تمت ترجمته بسلسلة التصنيفات التي حصلت عليها الجامعة خلال الفترة الماضية على المستويات المتعددة الدولية والإقليمية والمحلية. وهو انجاز ليس لجامعة أسوان وحسب، إنما إنجاز للجامعات المصرية كافة.



وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي-مدير مكتب التصنيف الدولي ووكيل كلية الهندسة الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة أسوان استطاعت الحفاظ على ترتيبها على قمة الجامعات المصرية للعام الثاني على التوالي وضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وفقا لتصنيف التايمز البريطاني، وهو إنجاز لم يكن وليد الصدفة وهو نتاج تضافر جهود الجميع بجامعة أسوان وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات وتبني استراتيجيات متطورة تستند إلى نهج علمي لمواكبة التطورات والمستجدات لتعزيز وتطوير البحث العلمي والمنظومة التعليمية برمتها.