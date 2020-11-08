انطلاق قمة التجارة الإلكترونية لمنافشة تحديات الصناعة

تواصل اليوم الاحد قمة التجارة الالكترونية الافتراضية فاعلياتها بمشاركة 5 آلاف من الخبراء الدوليين والمحليين من 30 دولة والتى تنافش أهم تطورات صناعة التجارة الالكترونية وأبرز التحديات التى تواجهها.

وتستهدف القمة كل العاملين فى مجال الديجيتال سواء كانوا رؤساء شركات او مديرى تسويق او المسئولين عن قطاع التجارة الإلكترونية داخل الشركات والمؤسسات المختلفة.

وتحدث فى الموتمر الذى عقدته شركة «اى إم إف إن دى» العاملة فى مجال التسويق الالكترونى داف شافى الخبير العالمى والذى يعد واحدا من أبرز اللاعبين فى هذا المجال الذى تم عبر تقنيات الفيديو كونفرانس.

وساعد فى استراتيجيات التجارة الإلكترونية وكيف يمكن التحول من عمليات البيع التقليدية والاتجاه نحو الإنترنت، وماهى الأدوات اللازمة لزيادة المبيعات وكيف يمكن الاحتفاظ بالعميل حتى يمكنه اتخاذ قرار الشراء، بالإضافة لتقديمه لخارطة طريق لزيادة المبيعات التى تتم عبر شبكة الإنترنت.