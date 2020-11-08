محافظ الوادي الجديد يتفقد مدرسة بدخلو الابتدائية وأعمال إزدواج مدخل موط بالداخلة

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أعمال توسعة وإزدواج شارع العاشر من رمضان ومدخل مدينة موط بالداخلة، يرافقه الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز.

وأكد "الزملوط"، توصيل جميع المرافق اللازمة قبل بدء أعمال الرصف وإنشاء جزيرة بمنتصف الطريق، وسرعة الانتهاء من أعمال الازدواج لتحقيق السيولة المرورية، والحد من الازدحام.

وفي سياق متصل، تم زيارة مدرسة بدخلو الابتدائية الإعدادية؛ للاطمئنان علي سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشاد "الزملوط"، بمستوى الطلاب وانتظام العمل والجهد المبذول من إدارة المدرسة للظهور بمظهر لائق، حيث تضم المدرسة ملاعب كرة قدم ويد وسلة ومساحات خضراء.

ووجه بالتوسع في منتجات الحرف اليدوية التي ينفذها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في إطار مبادرة المدرسة المنتجة.