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انتظام الدراسة بجميع كليات جامعة الإسكندرية اعتبارا من غد

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 10:36 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 10:36 م
أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، أن الدراسة ستنتظم اعتبارا من غد الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بعد تعطلها بالحضور اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد على عمداء الكليات ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على البوابات، وارتداء الكمامات الطبية، والتعقيم المستمر للقاعات والمعامل، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بما لايقل عن متر بين الأفراد، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى.

وشدد على اتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتوقيع عقوبات على من يخالف الإجراءات الاحترازية من قبل السلطة المختصة.

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