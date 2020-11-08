 حمدوك: نتطلع للعمل مع بايدن لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون - بوابة الشروق
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حمدوك: نتطلع للعمل مع بايدن لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
هديل هلال
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 12:58 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 12:58 ص

هنأ رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.

وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «‏نيابةً عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا».

 

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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