استمرار إقبال أهالي الشيخ زويد ورفح على الانتخابات لليوم الثاني

يواصل أهالي الشيخ زويد الانتقال إلى لجان الانتخابات النيابية في 4 مراكز انتخابية بمدارس بالمدينة.

وخصص المرشحين حافلات لنقل المواطنين من الشيخ زويد ورفح في العريش، إلى اللجان الانتخابية مجانًا، بينما تم تشكيل فرق شبابية لمساعدة الناخبين في معرفة مقار اللجان وأرقامهم في الكشوف.

و لا تزال اللجان تشهد إقبال السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات لاختيار قائمة ومرشح فردي من بين المتنافسين، حيث دلت الإحصائية الصادرة عن غرفة عمليات ديوان عام محافظة شمال سيناء، أن عدد الناخبين في اليوم الأول بلجان الشيخ زويد بلغ 11% من المسجلين في كشوف الانتخابات.