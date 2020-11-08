خسائر كبيرة تضرب شركة النقل الجماعي السعودي بسبب كورونا

سجلت الشركة السعودية للنقل الجماعي"سابتكو"، التي تقوم بإدارة أسطول من الحافلات لنقل الركاب عبر المدن في السعودية وإلى الدول المجاورة، خسائر في الربع الثالث قدرها 8ر121 مليون ريال نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.



ووفقًا لبيانات الشركة على سوق المال السعودية "تداول" اليوم الأحد، تكبَّدت الشركة صافي خسارة بلغ 75ر121 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت نحو 95 مليون للربع الثالث من العام الماضي.



وأوضحت الشركة أن تحوُّلها إلى الخسائر يعود بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات النشاط نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا، بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية.



وذكرت الشركة أن الخسائر تعود كذلك إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات وتحقيق خسائر في استثمار مشروع مشترك، وانخفاض قيمة الموجودات.