محافظ بني سويف يؤكد دور المرأة المحوري في النهوض بالمجتمع

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غُنيم، أهمية دور المرأة المحوري في النهوض بالمجتمع، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال على مدار6 سنوات، خاصة في مجال تمكين المرأة سياسيا، حيث تقلدت العديد من المناصب كالوزير ومحافظ ونواب محافظ ، فضلا عن مشاركتها المميزة بمجلسي النواب والشيوخ.



وأضاف المحافظ - خلال الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي للمجموعة الأولى على القيادة الفاعلة بالعمل العام لـ 40 سيدة من كافة الفئات، تحت عنوان "نحو قيادة نسائية فاعلة" اليوم الأحد - أن البرنامج يستهدف إعداد وتدريب وتأهيل القيادات النسائية على العمل العام، مؤكدا الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة، والحرص على تشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، وشغل وظائف قيادية وإدارة الملفات الهامة والحيوية.



من جانبها، أعربت نرمين محمود مقررة فرع المجلس عن تقديرها للمحافظ ودعمه الكبير لجهود وأنشطة الفرع في مجال خدمة المرأة السويفية وقضاياها المجتمعية ،والعمل على تمكينها في كافة المجالات ،مشيرة إلى أن البرنامج"الذي يشارك فيها 40 سيدة بالمرحلة الأولى من مختلف الفئات من إجمالي 160سيدة ، سيتم تدريبهن في مجالات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة.



يشار إلى أن البرنامج يشمل عددا من المحاور على مدار 3 أيام متتالية بدأت "اليوم" بالجلسة الافتتاحية التي شهدت شرح البرنامج وأهميته، أعقبها جلسة ثانية تناولت موضوعات خاصة ببرنامج بناء الشخصية (القيادة والتخطيط والإدارة)، وتختتم بمحاضرتين عن الإعلام والاتصال الجماهيري وتحديات الأمن القومي، فيما تستكمل فعاليات البرنامج غدا بمحاضرات تتناول حقوق المرأة في الدستور والمجالس النيابية والمجتمع المدني من نقابات وأحزاب وجمعيات، بالإضافة إلى موضوعات خاصة بالعملية الانتخابية وإدارة الحملات والبرنامج الانتخابي،ومهارات الاتصال والتفاوض وحل الأزمات،في حين تختتم فعاليات"اليوم الثالث"بمحوري المحليات في الدستور الجديد ودور المجالس المحلية.