أغاني فيروز ووديع ووردة الجزائرية وكاظم الساهر في مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

يواصل مهرجان الموسيقى العربية 29 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فعالياته الفنية على مسرح أوبرا دمنهور بحفل فنى تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي الثلاثاء القادم.

يشارك في الحفل أجمل النجوم الذين يمتلكون القدرات الصوتية لتقديم الأغاني العربية التي شدى بها عمالقة الفن الأصيل، فقد اختارت الفرقة باقة من الأغاني التي يعشقها مختلف الأجيال والفئات، ويستمتعون بسماعها؛ نظرا لبساطة كلماتها وقيمتها الفنية الفريدة.

ويبدأ الحفل بمشاركة المطرب يحيي عبد الحليم الذي يشدو أغنية قولي أحبك التي قدمها كاظم الساهر لجمهوره وعلى حسب وداد التي غناها عبد الحليم حافظ ومازالت حاضرة فى أذهان الناس، وتشارك المطربة سارة بأغنيتين للفنانة وردة الجزائرية هي: مستحيل ولعبة الأيام، ويغرد المطرب إسماعيل صادق بأغنيتين من أغانى العندليب الأسمر هي الويل وزي الهوى، ويقدم المطرب سعيد عثمان أغنية سحب رمشه التي غناها الفنان محمد قنديل ويا عيني ع الصبر التي شدى بها الفنان وديع الصافي، وتغنى المطربة عفاف رضا أغنية الوداع لفيروز وألف ليلة وليلة لأم كلثوم، ويشدو المطرب خالد عبد الغفار أغنيتين للفنان عبد الحليم حافظ هي كامل الأوصاف ورسالة تحت الماء.