وزير التموين يتفقد مشروع دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة بالأقصر

واصل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، جولته بمحافظة الاقصر لليوم الثالث، من خلال تفقد مشروع دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال العمل على توحيد الحيازات المفككة وتقديم حزم مساعده تشمل توفير انواع عالية الجودة من البذور وتطوير وسائل الرى.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن حزم مساعدة ودعم الفلاح تتضمن تعزيز سلاسل الغذاء بما يساعد على دعم الأمن الغذائى والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزاره الزراعة والجهاز التنفيذى لمشروعات وزاره الزراعة.

وأوضحت الوزارة، أن المصيلحي، تحدث مع صغار المزارعين وأشاد بالتجربة، ومشدداً على أن عناصر النجاح لابد وأن تتحقق من خلال نشر الايجابيات الخاصة بالتجربة وأوصى بأهمية توثيق المراحل المختلفة والدروس المستفادة من قبل المزارعين فى القرى المشاركة فى المشروع.

وأكد المصيلحي، على استعداد وزارة

التموين لتوفير حوافز خاصة تشجيعية من خلال أسعار منافسة لتوريد القمح وغيرها من الحاصلات الاستراتيجية إلى جانب المساعدة فى توفير الأسمدة اللازمة لضمان منتج عالى الجودة، مشددا على أهمية مركز الأقصر فى خدمة التنمية داخل مصر وخارجها من خلال نشر التجارب الناجحة دولياً.

وأعرب عن أهمية عرض النماذج التنفيذية الناجحة من خلال المجتمع المحلى وذلك فى إطار تنظيم دورات وعقد ندوات تشجيعية تكون حافزاً للمشاركين فيها.