عمر كمال لـ«الشروق» ردا على هاني مهنا: «احنا مش ناس متطفلين»

علق المطرب عمر كمال، على تصريحات الموسيقار هاني مهنا، بشأن حضوره رفقة حسن شاكوش وحمو بيكا، حفل زفاف ابنته الفنانة هناي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح، مساء الجمعة الماضية، بأحد فنادق القاهرة

وقال عمر كمال في تصريحات لـ"الشروق" إنه لم يحضر حفل زفاف نجلة الموسيقار هاني مهنا بصحبة حسن شاكوش وحمو بيكا تطفلا منهم، ولكن حضوررهم جاء تلبية لدعوة الفنانة هنادي مهنى لهم، "احنا مش ناس متطفلين"

وأضاف عمر كمال، أنه استمع لأحد التسجيلات للموسيقار هاني مهنا، يؤكد خلالها عدم دعوة مطربي المهرجانات لحفل الزفاف، وتفاجأ بصعودهم على المسرح من الخلف، موضحا أن سبب الصعود على المسرح من الخلف كان أمر تنظيمي من قبل القائمين على حفل الزفاف، مشيرا أنه كان هناك اختيارين للصعود على المسرح؛ الاول كان من الأمام، والثاني كان من الخلف، ولكنهم فضلوا الاختيار الاخير، قائلا: "مطلعناش من ورا المسرح بنتسحب أو عاملين جريمة.. احنا فنانين وناس كويسين جدا".

وأوضح عمر كمال أن الفنانة هنادي مهنا هي من دعتهم لحفل الزفاف، وأنهم استجابلوا لدعوتها، مشيرا أنهم إذا تجاهلوا دعوتهم للحفل، كان سيتم اتهامهم بالغرور، قائلا: "كانوا هيقولوا دول لسه سنة اولى نجومية ولسه في بداية طريقهم وعلى ايه بيتنكوا، وفي ناس اكبر منكم راحوا".

وأكد "كمال" أنهم ذهبوا لتلبية دعوة حفل الزفاف، ومشاركة فرحة العروسين، مشيرا أن جميع أغانيهم يتم تداولها بين فئات الشعب وحققت نسب مشاهدة كبيرة، قائلا: "احنا جينا او مجيناش كده كده الدي جي كان هيشغل الاغاني بتاعتنا.. بس احنا جينا وقدرنا بنت حضرتك وحبينا نفرحها زي ما كل نجوم مصر فرحتها".

واختتم عمر كمال أنه لم يعرف مكان إقامة حفل الزفاف إلا إذا تمت دعوته، مشيرا أنه لم يتم السماح له بالصعود على المسرح للغناء إلا إذا كان مرحب بحضوره من قبل أصحاب الحفل، معربا عن احترامه لقرارت نقابة المهن الموسيقية والموسيقار هاني مهنا.