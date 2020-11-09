موسكو تسجل 72 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 72، مقابل 74 حالة تم تسجيلها أمس، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " مساء اليوم الأحد.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7361 شخصا.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجل في المدينة حتى الآن 468269 إصابة مؤكدة، بينها 339913 حالة شفاء.