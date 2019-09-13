المعارضة المجرية المتفائلة تقول إن بايدن لن يقف مع الطغاة

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رحب سياسي مجري معارض بارز بانتخاب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، قائلا إن نائب الرئيس السابق سيكون "جيدا بالنسبة للمجر".

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان- الذي يتهمه منتقدوه بتنفيذ سياسات استبدادية وقومية- قد أعرب كثيرا عن اعجابه الشديد بالرئيس دونالد ترامب.

وكتب عمدة بودابست جيرجيلي كاراكسوني على فيسبوك مساء السبت: "ترامب كان جيدا بالنسبة لحكومة أوربان، الرئيس بايدن سيكون جيدا بالنسبة للمجر".

وتابع "بايدن لا يقف مع الطغاة.. لكنه يقف بحزم مع سيادة القانون وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية". مضيفا أنه في ظل حكم بايدن "ستعود الحياة الطبيعية إلى البيت الأبيض".

وفاز كاراكسوني في انتخابات عمدة بودابست في 2018 كمرشح مدعوم من عدة أحزاب معارضة.

ورفض حتى الآن فكرة أنه قد يترشح كمرشح مشترك للمعارضة في الانتخابات المقبلة عام 2022 ضد أوربان الذي يتولى السلطة منذ عام 2010.

وأكد متحدث باسم أوربان لوكالة الأنباء الرسمية "ام تي اي" إن رئيس الوزراء أعرب في رسالة لبايدن عن تمنياته له "بالصحة الجيدة واستمرار النجاح".