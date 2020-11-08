تحذيرات من تعرض أمريكا لخطر غير مسبوق من «رئيس غاضب» قبل تسليمه السلطة

حذرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، من احتمالية تعرض الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ75 يومًا المقبلة -وهي الفترة المتبقية لدونالد ترامب في منصب الرئاسة- لخطر غير مسبوق في تاريخها.

وقالت «واشنطن بوست»، في مقال رأي نشرته بعنوان: «لقد خسر ترامب.. لكن لايزال بإمكانه إلحاق الكثير من الضرر بالأمن القومي»، إن الخطاب الملتهب للرئيس ترامب مع خسارته للانتخابات يؤكد الخطر غير المسبوق الذي تواجهه البلاد الآن من مسؤول تنفيذي غاضب ومضطرب لايزال أمامه 75 يومًا في منصبه.

وأشارت إلى رفض ترامب التنازل عن منصبه وتسميم الأجواء بمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات، وما قد يسفر عن ذلك من إلحاق أضرار لا توصف في الأيام الأخيرة له بالبيت الأبيض، من خلال طرد كبار المسؤولين الأكفاء في مؤسسات المخابرات والأمن القومي، وإصدار عفو رئاسي عن رفاقه المجرمين وربما عن نفسه.

وتشمل بعض الاحتمالات الأكثر إثارة للقلق تلك المتعلقة بالشؤون الخارجية، من خلال استغلال سلطته للتصرف من جانب واحد، وخاصة وأنه قد سبق وأن هدد قبل الانتخابات بإلغاء سنوات من عمل القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، وذلك حسبما ذكرته الصحيفة الأمريكية.

وأشارت إلى تغريدة «ترامب» في أكتوبر الماضي، عن عودة 4500 جندي أمريكي من أفغانستان إلى الوطن بحلول عيد الميلاد، وتهديد وزير خارجيته، مايك بومبيو، بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.

وحذرت من نتائج كارثية في حالة اتباع ترامب لهذه الخطط على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، متوقعة وقوع أفغانستان في حرب أهلية وتجدد سيطرة حركة طالبان عليها.

كما توقعت أيضًا رعاية إيران لهجمات جديدة على السفارة الأمريكية في بغداد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن أمل يدفع ذلك ترامب لسحب الدبلوماسيين والقوات العراقية المتبقية هناك، والبالغ عددها 3000 جندي فقط.

واختتمت الصحيفة الأمريكية، مقالها معربة عن أملها في أن يتدخل كبار الجمهوريين لمنع دونالد ترامب من إلحاق المزيد من الضرر بالأمن القومي الأمريكي.