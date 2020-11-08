﻿ ميدفيديف يفوز على زفيريف ويتوج بلقب بطولة باريس لتنس الأساتذة

توج لاعب التنس الروسي دانيال ميدفيديف بلقب بطولة باريس للأساتذة بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف 5 / 7 و6 / 4 و6 / 1 اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.



وقلب ميدفيديف المصنف الخامس للبطولة تأخره بمجموعة واحدة إلى فوز ثمين بعدما فرض هيمنته التامة على المجموعة الثالثة الحاسمة في المباراة ليكون لقبه الثالث في بطولات الأساتذة خلال مسيرته الرياضية حتى الآن.



وتوج ميدفيديف بلقبيه السابقين في بطولات الأساتذة العام الماضي خلال بطولتي سينسيناتي وشنغهاي علما بأنه فاز أيضا في نهائي شنغهاي على زفيريف بالذات.



وحسم زفيريف /23 عاما/ المصنف الرابع للبطولة المجموعة الأولى لصالحه بعد أداء قوي في مواجهة منافسه الروسي المصنف الثالث للبطولة كما كان الأداء متكافئا بشكل كبير في المجموعة الثانية التي حسمها ميدفيديف لصالحه قبل أن يحسم اللقاء بالمجموعة الثالثة الفاصلة.



وقال ميدفيديف في لقاء إعلامي على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة مباشرة : "قبل البطولة ، لم أكن بأفضل مستوياني ، ولم أصل لأي نهائي في البطولات التي خضتها هذا العام ، وكنت أشكو كثيرا إلى زوجتي".



وأضاف : "لكنني أخيرا توجت باللقب في بطولة باريس للأساتذة ؛ البطولة التي أحبها. أشعر بسعادة طاغية بعدما توجت بلقبي الثالث في بطولات الأساتذة وأتمنى أن أستمر بهذا المستوى".



وأصبح ميدفيديف رابع لاعب روسي في التاريخ يتوج بلقب هذه البطولة حيث سبقه كل من مارات سافين ، الذي أحرز اللقب ثلاث مرات ، ونيكولاي دافيدينكو وكارين خاشانوف.



ويلتقي ميدفيديف وزفيريف مجددا في الأيام المقبلة خلال البطولة الختامية لموسم بطولات المحترفين (نهائي الدوري العالمي) التي تقام بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.



وتشمل قائمة المتأهلين لهذه البطولة الختامية أيضا كلا من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والنمساوي دومينيك ثيم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي أندري روبليف والأرجنتيني دييجو شوارتزمان.



وبالنسبة لزفيريف ، كانت الهزيمة اليوم هي الأولى له بعد 12 انتصارا متتاليا كان آخرها في مواجهة الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالميا أمس السبت في المربع الذهبي للبطولة.



وكان زفيريف المصنف السابع عالميا مضطرا لمعالجة قضايا شخصية في الآونة الأخيرة مع صديقة سابقة حامل بطفله وأخرى (أوليا شاريبوفا) زعمت أنها تعرضت لعنف منزلي منه ، وهو ما نفاه.



وألمح زفيريف إلى هذه المشاكل خلال مراسم التتويج بعد انتهاء المباراة ، وقال سأحاول الحفاظ على ابتسامتي".



وقال اللاعب : "أعرف أن هناك الكثير من الناس يحاولون مسح الابتسامة عن وجهي ولكن هناك ابتسامة تحت هذا القناع وأشعر بأنني مذهل في الملعب".



وأضاف : "لدي أشخاص أحبهم من حولي وسأصبح أبا قريبا جدا. ولذا ، فإن كل شيء يسير على ما يرام وسأظل أبتسم".