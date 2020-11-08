راب يعرب عن ثقته في حل بريطانيا مشكلات الخروج من الاتحاد الأوروبي بما يرضي بايدن

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه واثق من قدرة المملكة المتحدة على حل مشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأيرلندا الشمالية وقلل من مخاوف خروج بريطانيا بشكل يفسد العلاقات مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وذكر راب اليوم الأحد أن حكومة بوريس جونسون طمأنت فريق بايدن بأن المملكة المتحدة "ليس لديها نية لأن تعرض للخطر" عملية السلام في ايرلندا واتفاق الجمعة العظيمة، وأكد الالتزام بعدم إقامة أي بنية تحتية على الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. وقال إنه يأمل في إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، رغم أنه أكد أن الخلافات الرئيسية لا تزال قائمة بشأن مصايد الأسماك واللوائح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راب قوله لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ما سيبحث عنه الأمريكيون هو فرص المستقبل"، مشيرا إلى انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أو بدون اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي - بحلول الوقت الذي يتولى فيه بايدن منصبه في يناير.

وأضاف راب: "إنهم يبحثون عن فرص للتعاون متعدد الأطراف بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحة الإرهاب ومسألة الأمن الإلكترونى ، و تعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبالتأكيد تغير المناخ".