أنصار ترامب يرتدون زيا عسكريا ويحملون السلاح في عدد من الولايات

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خرج العشرات من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول، في عدد من عواصم الولايات، وهم يرتدون ألبسة عسكرية ويحملون السلاح، وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "اكتشاف وجود أسلحة داخل هذه المظاهرات أثار حنق مسؤولي الأمن وقلق العاملين في الانتخابات من احتمال استهدافهم أو مهاجمتهم".

وقد جاءت الدعوة للتظاهر بعد حملة أطلقها مناصرو ترامب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان "أوقفوا السرقة"، وتم حظرها من قبل الموقع الذى برر الخطوة بأنها "تنشر معلومات مضللة ومنشورات تحرض على العنف".

ودعت منشورات الحملة إلى احتجاجات سلمية في 50 عاصمة ولاية ومدينة رئيسية، مثل فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا ولاس فيجاس بنيفادا.

وتأتي هذه التجمعات بالتزامن مع توافد حشود إلى محيط البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن ومدن كبرى أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا، مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وعاد موكب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إلى البيت الأبيض، بعد أن غادره بوقت سابق.

ووصل ترامب البيت الأبيض عند الساعة الثالثة و13 دقيقة مساء ولوح بيده أثناء دخوله إلى البيت الأبيض.

وكان ترامب في ولاية فيرجينيا يمارس الجولف، بالتزامن مع الإعلان عن فوز بايدن.

ورفض ترامب الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلا: "الانتخابات لم تنته بعد"، فيما قالت حملته الانتخابية في بيان: "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".