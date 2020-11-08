تنافس شديد بين مرتضى منصور ومرشحي النواب بميت غمر

تزايد الإقبال بشكل كبير في دائرة ميت غمر، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية؛ لاختيار مرشحين بالدائرة من بين 36 مرشحًا حزبيًا ومستقبلًا، حيث دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين، هما أسامة راضي وأحمد الألفي، ورشح حزب المؤتمر عبد الفتاح البحراوي، وبدوي هلال عن حزب الوفد، وأحمد بدوي عن حزب المصريين ونادر عليوة عن حماة الوطن، فضلا عن المرشحين المستقلين، ينافسهم النائب مرتضى منصور.

وشهدت انتخابات النواب بدائرة ميت غمر، مشادات بين أنصار المرشحين أمام اللجان؛ بسبب الدعاية المباشرة والتوجيه للناخبين لصالح بعض المرشحين.

ووجهت عدد من السيارات أنصار مرتضى إلى اللجان، كما قامت بعض التكاتك بتشغيل مكبرات الصوت للدعوة للنزول، وأشارت إلى انتخاب الرقم الأخير وهو رقم مرتضى منصور.