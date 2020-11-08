ديلي ميل: ميلانيا تنتظر مغادرة ترامب منصبه لطلب الطلاق

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب تنوي طلب الطلاق من زوجها الرئيس دونالد ترامب عقب انتهاء فترة ولايته.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته بأنباء سابقة مفادها أن ميلانيا انفجرت بالبكاء، بعد الإعلان عن فوز زوجها في انتخابات الرئاسة عام 2016 وقال أحد أصدقائها حينها إنها لم تتوقع أبدا انتخابه رئيسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلانيا انتظرت خمسة أشهر قبل الانتقال من نيويورك إلى واشنطن، لكى تلحق بزوجها في البيت الأبيض، بدعوى انتظار اكمال نجلهما بارون دراساته في المدرسة.

وتابعت الصحيفة: "لكن كبيرة مستشاري ميلانيا ترامب سابقا، ستيفاني وولكوف، قالت إن السيدة الأولى كانت تتفاوض خلال تلك الفترة على اتفاقية ما بعد الزواج تضمن حصول بارون على حصة متساوية في ثروة والده.

وزعمت وولكوف أن لدى ترامب وميلانيا غرفتي نوم منفصلتين في البيت الأبيض ولم يعد زواجهما سوى صفقة.

من جانبها، زعمت مستشارة ترامب السابقة، أوماروسا مانيجولت نيومان، أن الزواج الذي استمر 15 عاما قد انتهى بالفعل، قائلة: "تحسب ميلانيا كل دقيقة حتى يغادر منصبه ويمكنها الطلاق". وتابعت: "إذا حاولت ميلانيا التخلص من الإذلال وتركه أثناء وجوده في منصبه، فسيجد طريقة لمعاقبتها".

يشار إلي أن اتفاقية ترامب مع زوجته السابقة مارلا مابلز تمنعها من نشر أي كتاب أو إجراء مقابلات تنتقده، وقالت المحامية كريستينا بريفيت إنه من المرجح أن ميلانيا وافقت على اتفاقية مماثلة للصمت.