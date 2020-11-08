قدم عدد من الساسة الجمهوريين البارزين التهنئة إلي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية علي منافسه الجمهوري دونالد ترامب، منتقدين حديث ترامب عن تزوير الانتخابات.

وقدم السيناتور الجمهوري ميت رومني، التهنئة لجو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "نقدم أنا و(زوجته) آن تهانينا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس"، ووصفهما بأنهما يتميزان بـ"حسن النية وطباع مثيرة للإعجاب".

وصرح رومني المرشح الجمهوري الخاسر في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2012، أمام الرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما، في تغريدة في وقت سابق بأن "ترامب أخطأ حينما قال إن الانتخابات الأمريكية تمت سرقتها وتزويرها"، موضحا أن : "مثل تلك التصريحات تضر بقضية الحرية هنا وفي العالم". وأضاف: "كما تؤجج هذه التصريحات الرغبات التخريبية والمشاعر السيئة".

كما هنأ جيب بوش، وهو أحد المرشحين السابقين للرئاسة، بايدن على فوزه بالرئاسة.

وفي سياق متصل، حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، من الأضرار التي قد تخلفها سلوكيات ترامب، معتبرا أن إدعاءات ترامب الكاذبة حول الانتخابات تشوه سمعة الحزب الجمهوري.

وقال بولتون في مقال نشره بصحيفة "تليجراف" البريطانية إن الانتخابات الرئاسية انتهت لصالح جو بايدن، على الرغم من المعارك القضائية التي تجري في المحاكم.

وأضاف بولتون أنه كان في الفريق القانوني للرئيس جورج بوش الابن في انتخابات 2000، عندما نازعه الديمقراطيون الفوز لمرشحهم آل جور. وتابع أن "الولايات المتحدة خرجت منتصرة وقتها، وستخرج منتصرة هذه المرة أيضا".

ومضى قائلا: "لكن المشكلة هذه المرة أنه إذا واصل زعيم العالم الحر الادعاء دون دليل بأن الانتخابات سرقت منه بالتزوير، فإننا أمام مأزق خطير، أكبر من مجرد مساعدة الخاسرين على مواجهة الحقيقة وتقبل الهزيمة".

ورأي بولتون أن الحزب الجمهوري الآن أمام امتحان، فإما أن يرفض زعماء الحزب ادعاءات ترامب الكاذبة، ويطالبوه بتقديم الأدلة أمام المحاكم، أو ينجروا وراء أوهامه فيشوهوا سمعتهم وسمعة الحزب.

واختتم بولتون مقاله قائلا: "إننا دون ترامب نستطيع الآن العمل على استعادة الناخبين الذين نفرهم بسلوكه، وإعادة بناء أغلبية جمهورية لاستعادة السلطة".