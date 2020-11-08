يستعد المطرب محمد محيي لطرح أحدث أغنياته "بعدنا"، غدًا الأحد، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد "بتاع زمان".

وطرح محيي مؤخرًا أغنيات "قضية"، من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع موسيقي فهد، و"سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري"، كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"قولت أخونة"، كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد.

ويتعاون محيي في الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، ومحمد رحيم، وفهد، وليد سعد، وأحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، ونور الدين حمدي، ونور الدين مصطفى، وإيهاب عبده، وأشرف أمين، وسلطان صلاح، وهاني رجب، ومديح محسن، ومصطفى عوض، ومحمود الشريف، وكريم حمدي، ومدين، وإيهاب عبد الواحد، وحمادة النادي، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، وحسام حسني.