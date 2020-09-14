رئيس الوزراء الياباني يهنئ بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة

هنأ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، المرشح الديمقراطي جو بادين على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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