إجراء جراحة دقيقة لعلاج تشوه بالعمود الفقري لجنين بدولة الإمارات

نجح فريق طبي بالإمارات في إجراء أول عملية جراحية دقيقة من نوعها لعلاج تشوه في العمود الفقري لجنين لم يتجاوز تكوينه ستة أشهر ولم يتعد وزنه 700 جرام.

وقال مسؤولون في هيئة الصحة بدبي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد إن مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، تمكن من إجراء العملية الجراحية لحالة تشوه في العمود الفقري لجنين، وهي جراحة نادرة على مستوى العالم.

وقال مدير عام الهيئة حميد القطامي: إن "العملية الدقيقة استغرقت قرابة ست ساعات متواصلة، أجراها طبيبان إماراتيان، وعاونهما فريق يضم 20 طبيباً، إلى جانب طاقم التمريض، فيما تابع العملية طبيبان أمريكيان تواجدا في المستشفى".

وأوضحت المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال الدكتورة منى تهلك أن العملية أجريت لإماراتية (24 سنة) ، حيث حضرت إلى المستشفى، ومعها تقرير طبي يفيد بإصابة جنينها بتشوه خلقي في العمود الفقري.

وذكرت أن من بين المخاطر المحيطة بالأم والجنين كانت عملية فتح الرحم في هذا الوقت من الحمل (ستة أشهر) دون تهديد لحياة الجنين الذي لم يكتمل نموه بعد، ومن دون حدوث نزيف للأم أو انفصال للمشيمة، ومن الخطر أيضاً عملية رد المياه التي تحيط بالجنين في الرحم بعد إجراء العملية.

وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب بدبي الدكتور محمد عبدالعزيز العلماء أن أبرز التحديات تمثلت في إجراء مثل هذه العملية الدقيقة في عمود فقري لجنين ضئيل الحجم لم يتجاوز وزنه 700 جرام، ويضاف إلى ذلك خطر آخر أكبر وهو التعامل مع أعصاب دقيقة لدى الجنين لا ترى بالعين المجردة.