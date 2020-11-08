 عمرو أديب: الدرس من الانتخابات الأمريكية أن الإعلام التقليدي مازال مهيمنا على العالم - بوابة الشروق
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عمرو أديب: الدرس من الانتخابات الأمريكية أن الإعلام التقليدي مازال مهيمنا على العالم

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 1:02 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 1:02 ص

أديب: أنا لو فاضي في يوم هقعد اعمل كتاب عن الإعلام التقليدي الأمريكي ضيع ترامب إزاي

 

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدرس من الانتخابات الأمريكية أن الإعلام التقليدي مازال مهيمنًا على العالم، ذاكرًا أن ترامب كان يكتب عبر تويتر لكن لا أحد يرى تغريداته.

وأضاف أديب، أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن التليفزيون التقليدي هو السلطة الأولى في العالم وأمريكا، متابعًا: «الراجل قالك أنا كسبت الانتخابات ولا حد يسمع»، في إشارة منه إلى ترامب.

وتابع: «التليفزيون باشا.. ملك، يعود مرة أخرى ليذكر العالم أن الـcnn هي من أعلنت اسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. قادة العالم ترسل التهاني عبر التليفزيون».

واستطرد: «أنا لو فاضي في يوم هقعد اعمل كتاب الإعلام التقليدي الأمريكي ضيع ترامب إزاي.. هم قرروا إن الراحل ده مش هيعدي.. النيويورك تايمز كانوا حالفين عليه هنمشيك هنمشيك، ودول اللي حطوله موضوع الضرائب ومليون حاجة»، حسب تعبيره.

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