 الكويت تسجل 3 وفيات و538 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الكويت تسجل 3 وفيات و538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 5:25 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 5:25 م

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 811.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 538 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 131 ألفا و743.

وأشار المتحدث إلى وجود 121 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 687 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 122 ألفا و576 حالة.

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