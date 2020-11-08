وزير الزراعة يدلي بصوته بانتخابات النواب: الاستقرار يشجع على المشاركة

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أدلى وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السيد القصير، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وأشاد وزير الزراعة، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين العملية الإنتخابية وكذلك دور رجال الأمن في تأمين اللجان ورجال القضاء لحسن سير العملية الإنتخابية.

ودعا "القصير"، جموع المواطنين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم تدعيما لمؤسسات الدولة، واختيار نوابهم في الغرفة الأولى للبرلمان، والتي تمثل السلطة التشريعية والرقابية، كما وجه جموع المزارعين والفلاحين في قرى ونجوع مصر بالمشاركة وإختيار ممثليهم في البرلمان.

وأكد وزير الزراعة، أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واستكمال مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن المشاركه فى العملية الإنتخابية واجب وطني وحق دستوري.