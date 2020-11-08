انتشار مكبرات الصوت في محيط لجان المطرية لحث المواطنين على التصويت

فتحت لجان دائرة المطرية أبوابها، في التاسعة صباحا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وانتشرت في الشوارع الجانبية المجاورة للجان الانتخابية، مكبرات صوت لبث الأناشيد والأغاني الوطنية لحث المواطنين على الخروج لاختيار من يمثلهم في البرلمان.

وشهدت اللحظات الأولى لفتح اللجان هدوءا نسبيا وسط حضور محدود لأنصار المرشحين.

وشددت أجهزة الأمن أمام مدرسة عثمان بن عفان على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات قبل دخول اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتهم من فيروس كورونا.

يذكر أن دائرة المطرية يتنافس فيها 27 مرشحًا على مقعدين، من بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، هما النائبان علي الدمرداش، ووائل الطحان، و3 مرشحين هم طارق عبدالمحسن حلوة، عن حزب الوفد الجديد، ومحمد فتحي غنيم، عن حزب المحافظين، ومهندس نجم، عن حزب حماة الوطن، إلى جانب 22 مرشحًا مستقلًا، من بينهم سيدتان