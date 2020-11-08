شاب سعودي متوفى دماغيا ينقذ حياة 5 أشخاص

قالت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الأحد، إن شابًا سعوديًا متوفي دماغيًا جراء تعرضه لحادث سير، أنقذ حياة 5 أشخاص في المملكة بتبرعه بأعضائه.

وكان الشاب صاحب الـ24 عامًا، وكان متوفيًا دماغيًا في المستشفى، عندما قررت عائلته التبرع بجميع أعضائه من خلال إبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بحسب الصحف السعودية الإلكترونية.

وأجرت الفرق الجراحية والطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، 5 عمليات زراعة أعضاء متزامنة خلال 10 ساعات لخمسة مرضى، بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر 23 شهرًا، يعانون من فشل في الأعضاء الحيوية، وهي الأمعاء الدقيقة والقلب والكبد والكلى.

وبلغ عدد الفرق الطبية التي شاركت بشكل مباشر في العمليات الخمس، نحو 70 متخصصًا في الجراحة والتخدير والتمريض والمختبرات والأشعة، و7 غرف عمليات، بجانب الإدارات اللوجستية الداعمة الأخرى.