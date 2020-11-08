 البر الرئيسي الصيني يسجل 28 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 28 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

د ب أ
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 1:00 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 1:00 م

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 28 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86212 حالة، بينهم 410 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج، وسبعة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 81168 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.


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