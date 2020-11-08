زعيم تيجراي الإثيوبي: الحكومة الاتحادية فقدت سلطتها في الإقليم

قال زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي إن الحكومة الاتحادية فقدت سلطتها في الإقليم، مشيرًا إلى أنهم سيدافعون عن أنفسهم حتى تتفاوض الحكومة، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وتزايد التوتر بين الجبهة الانفصالية والحكومة الإثيوبية، خلال الأشهر الماضية؛ بسبب اتهام كل جانب الآخر بالسعي لتحقيق أهداف سياسية باستخدام السلاح.

وأعلن مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الأحد، إقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

ولم يذكر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أسباب الإقالة التي جاءت بعد أيام من إصدار أمراً بعملية عسكرية في إقليم تيجراي، وفقا لوكالة رويترز.