أقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للعب الجولف، لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية خسارته الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واكتسحت لقطات لعب ترامب للغولف وسائل الإعلام، يوم السبت، حيث قضى 4 ساعات في نادي الغولف الذي يملكه مدينة ستيرلنج بولاية فيرجينيا.

وقبيل إعلان هزيمته، السبت، بدأ ترامب يومه بالتغريد حول تزوير الانتخابات.

وكان حرص ترامب على لعب الجولف، أثناء وجوده في منصبه مصدرا للجدل المستمر، لا سيما أنه كان ينتقد بشكل متكرر سلفه باراك أوباما، بشأن عدد المرات التي يمارس فيها هذه الرياضة التي لا يلعبها سوى الأغنياء.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، دأب ترامب على الهجوم على منظمي الانتخابات والتشكيك في نزاهتها والحديث عن "سرقتها" عبر "تويتر" بصفة أساسية، قبل أن يطلق بيانا في أعقاب إعلان فوز نائب الرئيس السابق.

وفي وقت سابق الأحد، أكد ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع، فيما أعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فوزه رسميا في سباق البيت الأبيض.